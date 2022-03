AfD-Spitzenpolitiker lehnen Lieferung von Waffen an Ukraine ab

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenpolitiker der AfD haben die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert. "Wir sollten nicht durch Waffenlieferungen in Kampfhandlungen eingreifen", sagte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am Dienstag auf Anfrage. Das bedeute nicht, dass die russischen Angriffe "akzeptiert werden müssen". Der Angriff auf die Ukraine sei ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht.

Am Samstag hatte die Bundesregierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützen zu wollen.

"Es ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges Konsens in unserer Gesellschaft, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern", sagte der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Petr Bystron. Von dieser Doktrin nun ausgerechnet bei einem Konflikt mit einer Atommacht wie Russland abzuweichen, sei politisch brandgefährlich. "Diese Entscheidung ist umso unverständlicher, da die beschlossenen Waffenlieferungen nach Expertenmeinung weder quantitativ noch qualitativ eine Bedeutung für den Kriegsverlauf haben", sagte Bystron. Deutschland sollte vielmehr alle Kontakte und Gesprächskanäle nutzen, um nach Wegen zu suchen, die Kampfhandlungen möglichst bald zu beenden./abc/DP/eas