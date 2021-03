Affäre um FFP2-Masken in Österreich: Bruch zwischen Herstellern

GO

Dow Jones im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- McAfee will Geschäftskundensparte verkaufen -- Deutsche Post erhöht Dividende deutlich und kauft eigene Aktien -- Microsoft, Evonik, LEONI im Fokus

General Electric und AerCap wollen wohl Jet-Leasinggeschäft zusammenlegen. DuPont kauft Laird Performance Materials für mehrere Milliarden Dollar. EU und USA setzen wechselseitig verhängte Strafzölle aus. thyssenkrupp will Stahlsparte 'verselbstständigen'. SEC verklagt AT&T wegen Weitergabe vertraulicher Daten an Analysten. STADA steigt in Cannabis-Markt ein.