LEG-Aktie: Immokonzern bestätigt Ausblick 2026 trotz Rückgang im 1H
LEG Immobilien hat im ersten Halbjahr beim AFFO einen Rückgang verzeichnet, hält aber an den Jahreszielen fest.
Werte in diesem Artikel
LEG Immobilien hat im ersten Halbjahr einen rückläufigen operativen Gewinn FFO verzeichnet und dies mit erhöhten Investitionen für Modernisierung und Instandhaltung im Vergleich zum Vorjahr begründet, wie bereits im ersten Quartal.
LEG Immobilien bestätigt Jahresausblick
Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Düsseldorfer Wohnimmobilienunternehmen dennoch. Das Unternehmen rechne mit einem stärkeren zweiten Halbjahr: Zum einen, weil die Investitionen damit in der zweiten Jahreshälfte leicht geringer ausfallen. Zum zweiten erwarte das Unternehmen im zweiten Halbjahr mehr Fördermittel.
Bereinigter FFO sinkt um 13 Prozent
Im Halbjahr sank der bereinigte operative Gewinn FFO, den das Unternehmen AFFO (adjusted FFO) nennt, um 13 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. Je Aktie betrug der bereinigte FFO 1,46 Euro nach 1,70 Euro. Der bereinigte FFO (AFFO) ist der um aktivierte Capex-Maßnahmen adjustierte operative Gewinn FFO I.
Investitionen steigen um 10 Prozent
Wie im ersten Quartal sei der Rückgang gegenüber dem Vorjahreshalbjahr auf die bewusste Verstetigung der Investitionen im laufenden Jahr zurückzuführen. Dies spiegele sich in einem entsprechenden Anstieg der Investitionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent bzw. 17,6 Millionen Euro.
LEG erwartet FFO von 220 bis 240 Millionen Euro
Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum sieht der Konzern weiter bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Verschuldungsgrad LTV soll weiter auf 45 Prozent sinken von 46,8 Prozent 2025.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LEG Immobilien, LEG
Aktuelle LEG Immobilien Aktie News
LEG Immobilien Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG