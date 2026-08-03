LEG-Aktie: Immokonzern bestätigt Ausblick 2026 trotz Rückgang im 1H

AFFO belastet

04.08.26 07:28 Uhr

LEG Immobilien hat im ersten Halbjahr beim AFFO einen Rückgang verzeichnet, hält aber an den Jahreszielen fest.

LEG Immobilien hat im ersten Halbjahr einen rückläufigen operativen Gewinn FFO verzeichnet und dies mit erhöhten Investitionen für Modernisierung und Instandhaltung im Vergleich zum Vorjahr begründet, wie bereits im ersten Quartal.

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LEG Immobilien bestätigt Jahresausblick

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Düsseldorfer Wohnimmobilienunternehmen dennoch. Das Unternehmen rechne mit einem stärkeren zweiten Halbjahr: Zum einen, weil die Investitionen damit in der zweiten Jahreshälfte leicht geringer ausfallen. Zum zweiten erwarte das Unternehmen im zweiten Halbjahr mehr Fördermittel.

Bereinigter FFO sinkt um 13 Prozent

Im Halbjahr sank der bereinigte operative Gewinn FFO, den das Unternehmen AFFO (adjusted FFO) nennt, um 13 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. Je Aktie betrug der bereinigte FFO 1,46 Euro nach 1,70 Euro. Der bereinigte FFO (AFFO) ist der um aktivierte Capex-Maßnahmen adjustierte operative Gewinn FFO I.

Investitionen steigen um 10 Prozent

Wie im ersten Quartal sei der Rückgang gegenüber dem Vorjahreshalbjahr auf die bewusste Verstetigung der Investitionen im laufenden Jahr zurückzuführen. Dies spiegele sich in einem entsprechenden Anstieg der Investitionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent bzw. 17,6 Millionen Euro.

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LEG erwartet FFO von 220 bis 240 Millionen Euro

Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum sieht der Konzern weiter bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Verschuldungsgrad LTV soll weiter auf 45 Prozent sinken von 46,8 Prozent 2025.

DOW JONES