Kramp-Karrenbauer - Truppenabzug aus Afghanistan wäre verfrüht

Berlin (Reuters) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält einen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan für verfrüht.

Man habe in den vergangenen Jahrzehnten erreicht, dass ein Friedensprozess in Gang gekommen sei, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch vor Beratungen der Nato-Verteidigungsminister. "Die Verhandlungen laufen, aber sie sind noch nicht so abgeschlossen, dass die Truppen jetzt Afghanistan verlassen können", sagte die CDU-Politikerin. "Das bedeutet aber auch eine veränderte Sicherheitssituation, eine erhöhte Bedrohung für die internationalen Kräfte, auch für unsere eigenen Kräfte, darauf müssen wir uns vorbereiten."

Diese Frage werde Gegenstand der zweitägigen Beratungen der Nato-Minister. Eigentlich ist der Abzug der Truppen für den 30. April geplant. Das bisherige Mandat der Bundeswehr läuft noch bis 31. März. Nach Reuters-Informationen bereitet die Bundesregierung eine Verlängerung des Mandats bis Jahresende vor, mit dem bestehenden Truppen-Kontingent von 1300 Soldaten. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, die Bundeswehr werde im Rahmen des Bündnisses entscheiden. Es sei nur ein gemeinsamer Abzug geplant. Die Nato-Minister wollen darüber am Donnerstag beraten. Eine Sprecherin des Außenministeriums ergänzte, dabei werde es um die Frage gehen, wie "wir den Einsatz gemeinsam und verantwortungsvoll beenden können, ohne den Friedensprozess zu gefährden".

Die radikal-islamischen Taliban verhandeln mit der Regierung in Kabul über ein Friedensabkommen. Den Weg dafür hatten die USA unter anderem mit der Ankündigung frei gemacht, alle Truppen abzuziehen. Allerdings überprüft die neue US-Regierung, ob sie angesichts der zunehmenden Gewalt in dem Land am Abzug festhält. In der Hauptstadt Kabul wurden am Mittwoch zwei afghanische Polizisten erschossen. Wer für die Tat verantwortlich sei, sei noch unklar, hieß es in Sicherheitskreisen.