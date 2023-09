Afrika-Klimagipfel endet mit Unterzeichnung der Nairobi-Erklärung

NAIROBI (dpa-AFX) - Zum Abschluss des ersten Afrika-Klimagipfels soll am Mittwoch in Kenias Hauptstadt die sogenannte Nairobi-Erklärung unterzeichnet werden. Das Papier soll vor der Weltklimakonferenz im November in Dubai wichtige Ziele und Signale für Gerechtigkeit beim Kampf gegen die Erderwärmung festhalten. An dem dreitägigen Spitzentreffen in der ostafrikanischen Metropole haben afrikanische Staatschefs sowie Vertreter der Vereinten Nationen, von Regierungen aus anderen Regionen der Welt, Nichtregierungsorganisationen und der Privatwirtschaft teilgenommen.

Das Treffen ist der erste Klimagipfel, bei dem es in erster Linie um Afrika und seine rund 1,3 Milliarden Einwohner geht. Der Kontinent leidet stark unter den Folgen der Klimakrise, trägt aber vergleichsweise wenig zu den klimaschädlichen Treibhausgasemissionen bei. Die Gipfelteilnehmer wollen die Industriestaaten in Nairobi daher erneut an ihre finanziellen Verpflichtungen erinnern - etwa bei der Finanzierung von Klimaprojekten im globalen Süden. Afrika, so das Argument, sei statistisch betrachtet für nicht einmal vier Prozent der Erderwärmung verantwortlich, zahle aber den höchsten Preis.