Agape ATP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Agape ATP lud am 13.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,850 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agape ATP ein EPS von -31,500 USD in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,52 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,32 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Agape ATP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agape ATP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent