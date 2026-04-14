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Agape ATP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

15.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Agape ATP Corp Registered Shs
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Charts|News|Analysen

Agape ATP lud am 13.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,850 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agape ATP ein EPS von -31,500 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,52 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,32 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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