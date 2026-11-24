AGBA Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
AGBA Acquisition hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,4 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
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