AGCO als eines der verantwortungsvollsten Unternehmen Amerikas 2023 ausgezeichnet

AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb landwirtschaftlicher Maschinen und Lösungen, wurde von Newsweek und Statista zu einem der verantwortungsvollsten Unternehmen Amerikas für 2023 ernannt.

Dieses Ranking basiert auf Dutzenden von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Die Daten wurden in Finanz- und CSR-Berichten veröffentlicht und aus Umfragen bei den Unternehmen und der Öffentlichkeit gewonnen.

"AGCO hat unsere Nachhaltigkeitsbemühungen sorgfältig durchgearbeitet, um eine solide Grundlage für ESG-Berichte zu schaffen, und unser Ranking auf Platz 71 von 500 Unternehmen spiegelt das Ergebnis wider", sagte Roger Batkin, SVP, General Counsel, Chief ESG Officer und Corporate Secretary.

"Unser Ziel besteht darin, den Landwirten bedarfsgerechte Lösungen bereitzustellen, um unsere Welt nachhaltig zu ernähren, und wir freuen uns, dass unsere Stakeholder die wichtige Arbeit anerkennen, die wir leisten, um die Landwirte, unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinden zu unterstützen", sagte Eric Hansotia, Chairman, President und CEO.

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Präzisions-Landwirtschaftstechnologie. AGCOs differenziertes Markenportfolio bietet umfangreichen Kundennutzen, mit Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Mit der Power von Fuse® Smart-Farming-Lösungen hilft AGCO durch sein vollständiges Sortiment an Geräten und Dienstleistungen den Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA. Im Jahr 2021 erzielte AGCO einen Nettoumsatz von circa 11,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.AGCOcorp.com. Für Neuigkeiten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag: #AGCOIR.

