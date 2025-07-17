Agentix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

06:35

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Agentix hat sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agentix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agentix

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung