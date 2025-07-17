DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.581 -0,1%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Agentix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agentix Corp Registered Shs
0.02 USD 0.00 USD -5.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Agentix hat sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Agentix Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Agentix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.