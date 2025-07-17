Agentix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Agentix hat sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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