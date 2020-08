Agentur - Putin fordert Lukaschenko zum Dialog mit Bürgern auf

Moskau (Reuters) - Im Konflikt um die Präsidentschaftswahl in Belarus fordert Russland einem Agenturbericht zufolge die belarussische Regierung unter Alexander Lukaschenko zum Dialog mit den Bürgern auf.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nationale Sicherheitsrat des Landes seien am Freitag übereingekommen, dass die Führung des Nachbarlandes die politische Krise im Dialog mit dem Volk lösen solle, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Kreml. Russland ist der engste Verbündete von Belarus und betrachtet das Nachbarland als Teil seiner Interessensphäre. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August demonstrieren in Belarus Zehntausende Menschen gegen Lukaschenko.