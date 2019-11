Agentur - Siemens prüft Kauf von Iberdrola-Anteil an Siemens Gamesa

GO

DAX fester -- Wall Street höher erwartet -- Tesla mit hunderttausenden Cybertruck-Bestellungen -- China macht Schritt auf USA zu -- LVMH kauft Tiffany -- eBay, BVB, Novartis im Fokus

Ex-Entwicklungschef scheitert mit Kündigungsklage gegen VW. ISRA VISION bekommt Auftragsflaute zu spüren. Afrika strebt Führungsrolle beim Cannabis-Export an. Uber verliert Lizenz in London. Zollstreit-Hoffnung stützt Autowerte - Daimler toppt Branche. Bayer schafft Basis für verlängertes Xarelto-Patent in Europa.