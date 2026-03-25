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Agenturbericht

Pernod-Aktie stärker: Offenbar Überlegungen zu Übernahme von Brown-Forman

27.03.26 09:14 Uhr
Pernod-Aktie stärker: Übernahmegerüchte bezüglich Brown-Forman | finanzen.net

Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
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Pernod Ricard S.A.
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Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme.

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An der Euronext Paris klettert die Pernod-Aktie zeitweise um 3,24 Prozent auf 61,90 Euro.

DOW JONES NEWSWIRES

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
18.03.2026Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

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