Agenturbericht

Pernod-Aktie stärker: Offenbar Überlegungen zu Übernahme von Brown-Forman

27.03.26 09:14 Uhr

Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.

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Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme. Wer­bung Wer­bung An der Euronext Paris klettert die Pernod -Aktie zeitweise um 3,24 Prozent auf 61,90 Euro. DOW JONES NEWSWIRES

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