DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,76 +0,1%Nas 26.420 -0,0%Bitcoin 73.362 +0,5%Euro 1,1236 +0,2%Öl 109,3 -0,2%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Agenturbericht

QIAGEN-Aktie: Finanzinvestor EQT strebt wohl Milliarden-Übernahme an

QIAGEN-Aktie: Finanzinvestor EQT strebt wohl Milliarden-Übernahme an

Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten QIAGEN übernehmen.

Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, ist EQT in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Kauf des Unternehmens für mehr als 9 Milliarden Euro. EQT habe mehr als 50 Dollar je Aktie geboten. Der Aufsichtsrat von QIAGEN werde diese Woche zusammenkommen und darüber beraten. Auch der Investor KKR habe eine Offerte für QIAGEN abgegeben, so Bloomberg.

Werbung

Ein QIAGEN-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äußern. Bei EQT und KKR war kurzfristig niemand zu erreichen.

DOW JONES

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, QIAGEN

Aktuelle QIAGEN Aktie News

Werbung

QIAGEN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.