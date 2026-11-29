Agereh Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Agereh Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen CAD.
Redaktion Finanzen.net
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