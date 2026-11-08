AGI Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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AGI Infra hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,46 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Milliarden INR – ein Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AGI Infra 853,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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