AGI Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

08.11.26 06:35 Uhr

AGI Infra hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,46 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Milliarden INR – ein Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AGI Infra 853,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net