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Heute im FokusRheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Dow & Co. fester erwartet -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
ifo-Geschäftsklima steigt. Alphabet steigt in den Dow Jones auf. Subventionsstreit: China weist Vorwürfe zurück. Risse in Tragflächen: Behörde zwingt 16 Airbus A380 zum Check. Senat stimmt gegen Trumps eigenmächtige Iran-Kriegsführung. TAG Immo: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse. FedEx erwartet 2026 mehr Gewinn. Agility Robotics wagt SPAC-Börsengang.
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