agilon health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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agilon health lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 1,97 USD gegenüber -6,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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