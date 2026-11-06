agilon health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

06.11.26 06:35 Uhr

Werte in diesem Artikel

agilon health lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,97 USD gegenüber -6,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net