DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.802 -0,1%Euro 1,1224 -0,1%Öl 110,2 +1,3%Gold 4.125 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AGNC Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
AGNC Investment Corp
7.83 EUR 0.32 EUR 4.26 %
Charts | News | Analysen

AGNC Investment hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AGNC Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 475,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 779,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle AGNC Investment Aktie News

Werbung

AGNC Investment Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AGNC Investment nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.12.18 AGNC Investment Overweight Barclays Capital
26.10.18 AGNC Investment Equal Weight Barclays Capital
03.02.17 AGNC Investment Buy Maxim Group
23.05.16 American Capital Agency Buy Wunderlich
27.04.16 American Capital Agency Buy Maxim Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.