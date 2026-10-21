AGNC Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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AGNC Investment hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
AGNC Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 475,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 779,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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