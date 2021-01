AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International gewinnt an Fahrt

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Ford erleidet herben Absatzdämpfer in USA -- UnitedHealth kauft Change Healthcare in Milliardendeal -- Bitcoin mit neuem Rekord -- VW, Apple, SMA Solar im Fokus

Krupp-Stiftung entsendet Stefan Buchner in thyssen-Aufsichtsrat. Callcenter-Mitarbeiter der Deutschen Bank streiken für mehr Geld. ADP: US-Privatwirtschaft büßt im Dezember 123.000 Stellen ein. Walgreens verkauft Alliance Healthcare. Grünes Licht für Corona-Impfstoff von Moderna in der EU. BioNTech, Pfizer & Co.: Regierung will für schnellere Impfstoff-Produktion sorgen. Michelin will bis zu 2.300 Stellen streichen. VW-Chef Diess sorgt sich um Wettbewerbsnachteile gegenüber neuen Rivalen.