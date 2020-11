Die AgraFlora Organics International-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 15,0 Prozent auf 0,021 EUR nach. Bei 0,021 EUR markierte die AgraFlora Organics International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,023 EUR. Bisher wurden heute 1.396.300 AgraFlora Organics International-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2019 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,148 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 25.09.2020 00:00:00 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,012 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Laut Analysten dürfte AgraFlora Organics International im Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD einfahren.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

