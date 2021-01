AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International mit Einbußen

Zuletzt ging es für die AgraFlora Organics International-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 0,025 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AgraFlora Organics International-Aktie bis auf 0,025 EUR. Mit einem Wert von 0,026 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 112.150 AgraFlora Organics International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2020 bei 0,083 EUR. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2020 auf bis zu 0,012 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

