Agrarministerkonferenz beginnt mit Protesten von Bauern und Fischern

BÜSUM (dpa-AFX) - Begleitet von Protesten von Bauern und Krabbenfischern beginnt am Mittwochabend eine Agrarministerkonferenz in Büsum in Schleswig-Holstein. Zunächst treffen sich die Amtschefs und -chefinnen, bevor am Donnerstag und Freitag die Agrarminister und -ministerinnen von Bund und Ländern für ihre Beratungen zusammenkommen.

Wichtige Themen werden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Kiel die Agrarpolitik der EU, der Umbau der Tierhaltung sowie der EU-Verordnungsvorschlag zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sein. Gesprochen wird auch über das von der EU-Kommission geplante Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten. Landwirte und Fischer wollen an allen drei Konferenztagen demonstrieren. Am Mittwoch ist eine Treckerdemo sowie ein gemeinsames Hornblasen mit Kuttern geplant./gyd/DP/ngu