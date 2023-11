Bayer-Aktie dreht ins Minus: Weiter schwache Wachstumsaussichten bei Bayer - Pläne für künftige Konzernstruktur im März

Agrarschwäche belastet

Bayer macht seinen Aktionären nach einem bisher schwierigen 2023 wenig Hoffnung auf eine deutliche Besserung im kommenden Jahr.

Angesichts der aktuellen Marktdynamik und erster Annahmen für 2024 blieben die Wachstumsaussichten eher schwach und es bestünden weiterhin Herausforderungen für die Profitabilität, teilte Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage der Resultate des dritten Quartals mit. Zudem will der seit Juni amtierende Konzernchef Bill Anderson im März seine Pläne für die künftige Unternehmensstruktur vorstellen. Aktuell hieß es dazu, Bayer befasse sich weiter mit verschiedenen Optionen - neben der Beibehaltung von drei Divisionen werde auch eine Trennung von der Sparte Consumer Health oder der Sparte Crop Science geprüft.

Im abgelaufenen dritten Quartal bekamen die Leverkusener abermals rückläufige Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat zu spüren. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als acht Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Negative Währungseffekte ausgeklammert ergibt sich ein Minus von nur noch 0,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach um fast ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,57 Milliarden Euro, auch wegen erneuter Wertminderungen im Agrargeschäft. Vor einem Jahr stand unterm Strich noch ein Gewinn von 546 Millionen Euro.

Glyphosat-Warnpflicht Kaliforniens nicht verfassungsgemäß - Erfolg für Bayer

Bayer und andere Unternehmen müssen im Bundesstaat Kalifornien weiterhin nicht auf mutmaßliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat hinweisen. Ein hochrangiges US-Berufungsgericht entschied am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco, dass eine Auflage Kaliforniens verfassungswidrig sei, von Unternehmen eine entsprechende Warnung nach dem "Prop 65"-Gesetz zu fordern. Damit wurde eine einstweilige Verfügung bestätigt.

Hintergrund der Forderung Kaliforniens war, dass die WHO-Krebsforschungsagentur IARC den Unkrautvernichter vor einigen Jahren - im Gegensatz zu anderen Behörden - als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hatte. Bayer widerspricht dem und betont die Sicherheit des Produkts.

Bayer begrüßt die aktuelle Entscheidung. Sie richte sich gegen verpflichtende Warnungen, die nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert würden, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Entscheidung der Richter sei daher auch wichtig für die laufenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. In denen führen Personen ihre Krebserkrankungen auf die Nutzung glyphosathaltiger Unkrautvernichter zurück.

Der Konzern hatte sich die Probleme 2018 mit der über 60 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme ins Haus geholt. Im selben Jahr folgte ein erstes Urteil gegen den Dax (DAX 40)-Konzern, das in den USA eine Klagewelle in Gang setzte. 2020 dann hatte Bayer ein milliardenschweres Programm aufgelegt, um den Großteil der Klagen - ohne Haftungseingeständnis - beizulegen. Einen Großteil der Klagen hat Bayer bereits abgearbeitet. Zudem hatten die Leverkusener in der Zwischenzeit vor Gericht neun Fälle für sich entschieden. Zuletzt gab es aber wieder drei Niederlagen. Die jüngsten Niederlagen von Bayer könnten signalisieren, dass der Konzern einen Großteil oder die gesamte Summe der immer noch milliardenschweren Glyphosat-Rückstellungen auch brauchen könnten, hatten Analysten der Bank Morgan Stanley am Montag in einer Einschätzung erklärt.

Die Bayer-Aktie verliert am Mittwoch via XETRA zeitweise 0,73 Prozent auf 41,46 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch zugelegt hatte.

/mis/zb

LEVERKUSEN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)