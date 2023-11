Bayer-Aktie fällt deutlich: Weiter schwache Wachstumsaussichten bei Bayer - Pläne für künftige Konzernstruktur im März

Agrarschwäche belastet

Bayer-Aktionäre müssen sich mit Blick auf Details zum Konzernumbau inklusiver einer möglichen Aufspaltung bis März 2024 gedulden.

Dann will der seit Juni amtierende Konzernchef Bill Anderson seine Pläne vorstellen. Im Zuge der Vorlage der Resultate des dritten Quartals hieß es am Mittwoch lediglich, Bayer befasse sich weiter mit verschiedenen Optionen, etwa mit einer Trennung der Sparte Consumer Health und/oder der Sparte Crop Science. Gleichzeitig macht der DAX-Konzern nach einem bisher schwierigen Jahr wenig Hoffnung auf deutliche Besserung 2024.

Angesichts der aktuellen Marktdynamik und erster Annahmen für 2024 blieben die Wachstumsaussichten eher schwach und es bestünden weiterhin Herausforderungen für die Profitabilität, hieß es.

Im Fokus steht aber vor allem die Debatte um die künftige Konzernstruktur. Was es nicht geben werde, sei eine gleichzeitige Aufspaltung in drei Teile, sagte Anderson laut Mitteilung. Eine Dreiteilung würde einen zweistufigen Prozess erfordern. Eine komplette Zerlegung ist also nicht vom Tisch.

Ein solches Vorgehen würde sich mit der Erwartung des Analysten Peter Spengler von der DZ Bank decken. Als Vorbild nannte der Experte in einer Studie Mitte Oktober den DAX-Konzern Siemens, der mit den Börsengängen von Siemens Healthineers und Siemens Energy erfolgreich gewesen sei.

Einige Investoren fordern schon länger eine Aufspaltung Bayers, da sie die US-Rechtsprobleme rund um den Unkrautvernichter Glyphosat als Belastung sehen und die Bayer-Einzelteile für wertvoller halten als den Konzern als Ganzes.

Die Äußerungen der Bayer-Führung sorgten an der Börse nicht dauerhaft für Erleichterung. Nach anfänglichen Gewinnen büßen die Bayer-Aktien nun zeitweise 3,35 Prozent auf 40,37 Euro ein. Der Kurs ist seit Monaten arg gebeutelt. Die Kursverluste allein 2023 liegen bei 16,5 Prozent. Langfristig sieht es noch weitaus düsterer aus.

Die Agrarsparte ringt indes weiter mit den Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat - zuletzt gab es nach einer Bayer-Gewinnserie vor Gericht wieder Niederlagen. Geschworenen-Jurys sprachen Personen, die den Wirkstoff für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen, teils hohe Entschädigungen zu. Die Summen dürften von Richtern zwar noch gesenkt werden und Bayer will ohnehin gegen die Urteile vorgehen, ein negatives Signal sind sie dennoch.

Immerhin: Ein hochrangiges US-Berufungsgericht entschied nun, dass Bayer und andere Unternehmen im Bundesstaat Kalifornien weiter nicht auf mutmaßliche Krebsrisiken von Glyphosat hinweisen müssen. Eine entsprechende Vorschrift sei nicht verfassungskonform.

Indes sieht es auch im Agrar-Tagesgeschäft wenig rosig aus. Grund ist abermals ein Rückgang der im vergangenen Jahr außergewöhnlich hohen Glyphosatpreise. Das Wachstum im Geschäft mit Maissaat und Pilzschutzmittel konnte das nicht ausgleichen: Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten fiel in der Crop-Science-Sparte im dritten Jahresviertel ein Verlust von 24 Millionen Euro an - nach plus 629 Millionen vor einem Jahr.

Analyst Charlie Bentley vom Investmenthaus Jefferies betonte trotz des tristen Abschneidens, dass Bayer sich im wichtigen lateinamerikanischen Markt besser geschlagen habe als die US-Konkurrenz. Die Markterwartungen habe die Sparte indes ebenso verfehlt wie das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten des Segments Consumer Health.

Besser als erwartet schnitt die Pharmasparte ab. Mit 1,44 Milliarden Euro steuerte sie 85 Prozent des operativen Gewinns vor Sondereinflüssen bei.

Alles in allem brach der bereinigte operative Gewinn auf Konzernebene um fast ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,57 Milliarden Euro, auch wegen erneuter Wertminderungen im Agrargeschäft, die der Konzern mit Folgen von Zinsänderungen begründete. Vor einem Jahr hatte unterm Strich noch ein Gewinn von 546 Millionen Euro gestanden.

Den im Sommer gesenkten Jahresausblick bestätigte Anderson nun. Seither steht um Wechselkursveränderungen bereinigt und damit auf Basis der Durchschnittskurse im Vorjahr ein Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro im Plan. In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als acht Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Negative Währungseffekte ausgeklammert entspricht das einem Minus von nur noch 0,2 Prozent.

Die Prognosen gibt der Konzern wechselkursbereinigt an, um die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung besser vergleichbar zu machen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll 2023 ohne Währungseffekte 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro erreichen.

Glyphosat-Warnpflicht Kaliforniens nicht verfassungsgemäß - Erfolg für Bayer

Bayer und andere Unternehmen müssen im Bundesstaat Kalifornien weiterhin nicht auf mutmaßliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat hinweisen. Ein hochrangiges US-Berufungsgericht entschied am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco, dass eine Auflage Kaliforniens verfassungswidrig sei, von Unternehmen eine entsprechende Warnung nach dem "Prop 65"-Gesetz zu fordern. Damit wurde eine einstweilige Verfügung bestätigt.

Hintergrund der Forderung Kaliforniens war, dass die WHO-Krebsforschungsagentur IARC den Unkrautvernichter vor einigen Jahren - im Gegensatz zu anderen Behörden - als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hatte. Bayer widerspricht dem und betont die Sicherheit des Produkts.

Bayer begrüßt die aktuelle Entscheidung. Sie richte sich gegen verpflichtende Warnungen, die nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert würden, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Entscheidung der Richter sei daher auch wichtig für die laufenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. In denen führen Personen ihre Krebserkrankungen auf die Nutzung glyphosathaltiger Unkrautvernichter zurück.

Der Konzern hatte sich die Probleme 2018 mit der über 60 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Übernahme ins Haus geholt. Im selben Jahr folgte ein erstes Urteil gegen den Dax (DAX 40)-Konzern, das in den USA eine Klagewelle in Gang setzte. 2020 dann hatte Bayer ein milliardenschweres Programm aufgelegt, um den Großteil der Klagen - ohne Haftungseingeständnis - beizulegen. Einen Großteil der Klagen hat Bayer bereits abgearbeitet. Zudem hatten die Leverkusener in der Zwischenzeit vor Gericht neun Fälle für sich entschieden. Zuletzt gab es aber wieder drei Niederlagen. Die jüngsten Niederlagen von Bayer könnten signalisieren, dass der Konzern einen Großteil oder die gesamte Summe der immer noch milliardenschweren Glyphosat-Rückstellungen auch brauchen könnten, hatten Analysten der Bank Morgan Stanley am Montag in einer Einschätzung erklärt.

Bayer-Chef will Management-Apparat radikal verschlanken

Der seit Juni amtierende Bayer-Chef Bill Anderson will die in Aussicht gestellte Verschlankung des Managements schnell vorantreiben. "Zwischen mir und unseren Kunden gibt es immer noch zwölf Ebenen", sagte Anderson am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Leverkusen. "Das ist einfach zu viel. (...) In Zukunft wird praktisch jeder im Unternehmen in kleinen, selbstverwalteten Teams arbeiten, die sich auf einen Kunden oder ein Produkt konzentrieren - so wie es ein Kleinunternehmer tun würde", fügte er hinzu. Alles, was nicht zum Erreichen der Mission beitrage, werde verschwinden.

Bayer habe in den vergangenen sechs Jahren mehrere klassische Kostensenkungsprogramme durchgeführt, eines davon laufe noch, so Anderson. "Diese Projekte wurden mit den besten Absichten durchgeführt, aber die Ergebnisse haben sich - wie so oft - nicht nachhaltig in der Bilanz niedergeschlagen." Bis Ende 2024 wird Bayer daher mehrere Management- und Koordinierungsebenen abschaffen. Ein regelmäßiger Austausch dazu laufe seit einigen Monaten mit Arbeitnehmervertretern.

Der Mittfünfziger, ein studierter Chemieingenieur und ein ausgewiesener Pharmaexperte mit langjähriger Erfahrung unter anderem bei Biogen, Genentech und Roche, hatte schon vor Monaten seine Vorstellungen vom Unternehmensaufbau umrissen. Mitarbeiter sollen einen "Sense of Ownership" haben, sich also verantwortlich fühlen.

Mit der Verschiebung der Verantwortung in kleinere Teams will Anderson nicht nur Geld sparen, auch die Bürokratie soll so abgebaut und damit Zeit für das Wesentliche geschafften werden. Innovationen würden so gefördert.

