Agri-Tech (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

13.10.26 06:35 Uhr

Agri-Tech (India) stellte am 12.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agri-Tech (India) ein EPS von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agri-Tech (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen INR im Vergleich zu 0,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net