BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken

Agricultural Solutions

12.08.26 11:33 Uhr

Ein niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Betrag fließt in eine neue Forschungsanlage am Agrarzentrum Limburgerhof.

• Das Investment setzt die langfristige Forschungsstrategie von BASF am Standort fort, um innovative Lösungen im Pflanzenschutz effizienter und regulatorisch stärker zu machen, was die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts erhöht.

• Der Bau des Centers hat bereits begonnen, die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, mit Fokus auf kontrollierte Umweltbedingungen für belastbare Studien nach GLP-Standards.

• BASF investiert in ein neues Climate Center am Agrarzentrum Limburgerhof, um reproduzierbare Studien für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu ermöglichen und die Forschungskapazitäten zu stärken.

Neue Klimakammern sollen reproduzierbare Studien für Zulassungsverfahren liefern

Bau am Agrarzentrum Limburgerhof hat begonnen, Fertigstellung folgt in Etappen

Investition reiht sich in langjährige Forschungsoffensive am Standort ein

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BASF Agricultural Solutions investiert einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in ein neues Climate Center am Agrarzentrum Limburgerhof. Die Anlage soll die Forschungs- und Zulassungskompetenz der Sparte stärken und wissenschaftliche Daten liefern, die für die weltweite Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nötig sind.

Die BASF-Aktie gab via XETRA zuletzt um 0,16 Prozent auf 51,18 Euro nach.

Klimakammern für belastbare Zulassungsdaten

Der Bau des Climate Centers am Agrarzentrum Limburgerhof, dem globalen Hauptsitz von BASF Agricultural Solutions, hat bereits begonnen. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Die Anlage soll präzise kontrollierte Umweltbedingungen für ökotoxikologische Studien schaffen, die den strengen GLP-Standards entsprechen. Durch das gezielte Steuern von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht sollen sich reproduzierbare und wissenschaftlich belastbare Studien durchführen lassen, was Planbarkeit, Datenqualität und Kapazitäten für eine steigende Zahl von Untersuchungen verbessert.

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Melanie Bausen-Wiens, im Management Board von BASF Agricultural Solutions für den Bereich Technologie zuständig, bezeichnete das Climate Center als strategische Investition, die den Anspruch des Unternehmens unterstütze, erstklassige Forschung mit regulatorischer Stärke zu verbinden. Landwirten sollten sich dadurch innovative Lösungen effizienter und im Einklang mit sich wandelnden regulatorischen Anforderungen anbieten lassen. Ein Teil der Klimakammern ist für die Insektizid-Forschung vorgesehen: Die kontrollierten Bedingungen ermöglichen die Zucht von Insekten für frühe Screening- und Forschungsprogramme und sollen so künftige Innovationen im Pflanzenschutz unterstützen.

Limburgerhof als langfristiger Innovationsstandort für BASF

Das Agrarzentrum wurde 1914 gegründet und liegt rund zwölf Kilometer vom BASF-Stammsitz Ludwigshafen entfernt. Dort forscht der Konzern an Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden. Bereits 2016 hatte BASF am Standort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Pflanzenschutz und Saatgutbehandlung mit Fokus auf biologischen Pflanzenschutz eröffnet, ebenfalls mit einer zweistelligen Millionensumme finanziert, um der wachsenden Nachfrage nach Lösungen jenseits des klassischen chemischen Pflanzenschutzes zu begegnen. Das neue Climate Center setzt diese Linie fort und soll die wissenschaftlichen Kapazitäten, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Attraktivität des Standorts als Arbeits- und Forschungsumfeld weiter stärken.

Die Sparte Agricultural Solutions erzielte 2025 einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro und investierte im gleichen Jahr 990 Millionen Euro in ihre Forschungs- und Entwicklungspipeline, die auf ein Absatzpotenzial von mehr als 7,5 Milliarden Euro für bis 2034 eingeführte Produkte abzielt.

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Ob und wie sich das neue Climate Center auf Tempo und Umfang künftiger Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel auswirkt, dürfte sich erst nach der geplanten Fertigstellung im ersten Halbjahr 2027 zeigen. Anleger richten den Blick zudem auf die nächste Quartalsmitteilung des Konzerns.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.