Agrion International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Agrion International hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Agrion International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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