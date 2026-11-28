Aguas Andinas veröffentlichte am 26.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,53 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,52 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 167,76 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,40 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,53 CLP je Aktie sowie einen Umsatz 167,65 Milliarden CLP prognostiziert.

Redaktion Finanzen.net