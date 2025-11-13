Ahmedabad Steelcraft: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
13.11.25 06:35 Uhr
Ahmedabad Steelcraft lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,73 INR, nach 3,74 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 646,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 384,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
