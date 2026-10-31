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Aktien-Prognosen

Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
33.13 EUR 0.44 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Ahold Delhaize (Ahold) mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,45 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von Ahold Delhaize (Ahold) auf 32,52 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.22,63 EUR-30,4121.10.2026
JP Morgan Chase & Co.22,63 EUR-30,4115.10.2026
JP Morgan Chase & Co.22,63 EUR-30,4113.10.2026
Bernstein Research38,00 EUR16,8513.10.2026
Bernstein Research38,00 EUR16,8512.10.2026
RBC Capital Markets37,00 EUR13,7812.10.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR23,0008.10.2026
UBS AG33,00 EUR1,4807.10.2026
Bernstein Research38,00 EUR16,8506.10.2026
JP Morgan Chase & Co.22,63 EUR-30,4102.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

Information

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