Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Aktien-Prognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat.

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Ahold Delhaize (Ahold) mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,45 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von Ahold Delhaize (Ahold) auf 32,52 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 22,63 EUR -30,41 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 22,63 EUR -30,41 15.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 22,63 EUR -30,41 13.10.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 16,85 13.10.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 16,85 12.10.2026 RBC Capital Markets 37,00 EUR 13,78 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR 23,00 08.10.2026 UBS AG 33,00 EUR 1,48 07.10.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 16,85 06.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 22,63 EUR -30,41 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net