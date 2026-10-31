Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Ahold Delhaize (Ahold) mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,45 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von Ahold Delhaize (Ahold) auf 32,52 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|22,63 EUR
|-30,41
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|22,63 EUR
|-30,41
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|22,63 EUR
|-30,41
|13.10.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|16,85
|13.10.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|16,85
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|37,00 EUR
|13,78
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|23,00
|08.10.2026
|UBS AG
|33,00 EUR
|1,48
|07.10.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|16,85
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|22,63 EUR
|-30,41
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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