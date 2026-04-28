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Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 18:00 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April | finanzen.net

So haben Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
39,54 EUR 0,04 EUR 0,10%
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Die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,94 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 39,79 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research38,00 EUR-4,5020.04.2026
JP Morgan Chase & Co.24,30 EUR-38,9315.04.2026
UBS AG42,00 EUR5,5513.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR-0,7310.04.2026
JP Morgan Chase & Co.24,30 EUR-38,9310.04.2026
Jefferies & Company Inc.47,00 EUR18,1201.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumRatingAnalyst
20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
15.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
10.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
13.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
10.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
19.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
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15.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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