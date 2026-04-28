Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Aktie im Fokus

So haben Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,94 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 39,79 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 38,00 EUR -4,50 20.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,30 EUR -38,93 15.04.2026 UBS AG 42,00 EUR 5,55 13.04.2026 Barclays Capital 39,50 EUR -0,73 10.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,30 EUR -38,93 10.04.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 18,12 01.04.2026

Redaktion finanzen.net