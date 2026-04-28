Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
So haben Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
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Die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,94 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 39,79 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|-4,50
|20.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,30 EUR
|-38,93
|15.04.2026
|UBS AG
|42,00 EUR
|5,55
|13.04.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|-0,73
|10.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,30 EUR
|-38,93
|10.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|18,12
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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