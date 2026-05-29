Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Was Analysten von Ahold Delhaize (Ahold) erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie in den Fokus genommen.
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Ahold Delhaize (Ahold) Experten haben ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,50 EUR für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie, was einem Abschlag von 2,90 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 36,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|23,86 EUR
|-34,45
|22.05.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|8,52
|07.05.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|4,40
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|23,86 EUR
|-34,45
|07.05.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|4,40
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,30 EUR
|-33,24
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|29,12
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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