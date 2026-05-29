Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Was Analysten von Ahold Delhaize (Ahold) erwarten

Analysten-Einschätzungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) Experten haben ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,50 EUR für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie, was einem Abschlag von 2,90 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 36,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 23,86 EUR -34,45 22.05.2026 Barclays Capital 39,50 EUR 8,52 07.05.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 4,40 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 23,86 EUR -34,45 07.05.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 4,40 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,30 EUR -33,24 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 29,12 06.05.2026

Redaktion finanzen.net