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Analysten-Einschätzungen

Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Was Analysten von Ahold Delhaize (Ahold) erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Was Analysten von Ahold Delhaize (Ahold) erwarten | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
36,19 EUR -0,12 EUR -0,33%
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Ahold Delhaize (Ahold) Experten haben ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,50 EUR für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie, was einem Abschlag von 2,90 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 36,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.23,86 EUR-34,4522.05.2026
Barclays Capital39,50 EUR8,5207.05.2026
Bernstein Research38,00 EUR4,4007.05.2026
JP Morgan Chase & Co.23,86 EUR-34,4507.05.2026
Bernstein Research38,00 EUR4,4006.05.2026
JP Morgan Chase & Co.24,30 EUR-33,2406.05.2026
Jefferies & Company Inc.47,00 EUR29,1206.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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DatumRatingAnalyst
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
13.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
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22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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