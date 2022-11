Ahold Delhaize erhöht Gewinnprognose 2022

Von Ian Walker

FRANKFURT (Dow Jones)--Der niederländische Lebensmittel-Handelskonzern Ahold Delhaize hat im dritten Quartal mehr verdient und seine Jahresprognose erhöht. Zudem kündigte Ahold Delhaize ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an.

Der Nettoumsatz kletterte auf Basis konstanter Wechselkurse um 9,1 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Zu aktuellen Wechselkursen waren es plus 20,8 Prozent. Der Nettoumsatz exklusive Benzin stieg in den Vereinigten Staaten auf vergleichbarer Basis um 8,2 Prozent, während der Umsatz in Europa um 7,4 Prozent zunahm, erklärte das Unternehmen.

Der Nettogewinn stieg auf 589 (522) Millionen Euro und traf damit den vom Unternehmen veröffentlichten Analystenkonsens von 590 Millionen Euro. Je Aktie waren es 0,70 nach 0,53 Euro. Dabei profitierte Ahold Delhaize nach eigenen Angaben von einem höheren Marktanteil und einer starken Kundentreue.

Für 2022 rechnet der Konzern nun mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen statt mittleren einstelligen Prozentbereich.

