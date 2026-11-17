Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AI FUSION CAPITAL GROUP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 598,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 439,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 14,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AI FUSION CAPITAL GROUP ein Ergebnis je Aktie von -11,670 JPY vermeldet.

AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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