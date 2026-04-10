Aidma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aidma hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Aidma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net