Aidma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Aidma lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,98 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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