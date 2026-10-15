Aidma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

15.10.26 06:35 Uhr

Aidma lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es stand ein EPS von 37,74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aidma noch ein Gewinn pro Aktie von 38,92 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,07 Prozent auf 3,44 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 104,74 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 128,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aidma im vergangenen Geschäftsjahr 14,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aidma 13,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net