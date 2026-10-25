Aima Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Aima Technology Group A stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,820 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Aima Technology Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,95 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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