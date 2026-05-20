Aimwell Partners öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Aimwell Partners ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aimwell Partners die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -600,000 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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