Air Canada Voting and Variable Voting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Air Canada Voting and Variable Voting hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 6,98 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,77 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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