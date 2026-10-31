Air Canada Voting and Variable Voting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 6,98 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,77 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 CAD erwirtschaftet worden.

Air Canada Voting and Variable Voting hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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