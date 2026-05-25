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Air China Cargo stockt A350F-Bestellung bei Airbus um 4 Maschinen auf

26.05.26 11:30 Uhr
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DOW JONES-- Air China Cargo stockt A350F-Bestellung bei Airbus um 4 Maschinen auf Die Frachtfluggesellschaft Air China Cargo hat ihre Bestellung von Frachtmaschinen des Typs A350F bei Airbus um vier aufgestockt. Im November 2025 hatte die chinesische Airline zunächst sechs A350F bei Airbus in Auftrag gegeben. Die Bestellung beläuft sich damit nun auf insgesamt zehn Flugzeuge dieses Modells.

Air China Cargo nahm Ende 2023 erstmals Frachtflugzeuge von Airbus in Betrieb und betreibt aktuell eine Flotte von acht A330-200P2F. Diese werden künftig durch den A350F ergänzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

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