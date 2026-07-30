AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

31.07.26 18:00 Uhr

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AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die AIR France-KLM-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,68 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 12,34 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 12,20 EUR -1,09 31.07.2026 RBC Capital Markets 10,00 EUR -18,93 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 16,00 EUR 29,71 30.07.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 0,53 30.07.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 0,53 21.07.2026 RBC Capital Markets - - 16.07.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 0,53 16.07.2026 Barclays Capital 12,00 EUR -2,72 08.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 16,00 EUR 29,71 07.07.2026 Bernstein Research 12,40 EUR 0,53 07.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 16,00 EUR 29,71 07.07.2026 Bernstein Research 10,20 EUR -17,31 06.07.2026 Bernstein Research 10,20 EUR -17,31 02.07.2026

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