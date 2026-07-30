AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
Werte in diesem Artikel
AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die AIR France-KLM-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,68 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 12,34 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|12,20 EUR
|-1,09
|31.07.2026
|RBC Capital Markets
|10,00 EUR
|-18,93
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|16,00 EUR
|29,71
|30.07.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|0,53
|30.07.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|0,53
|21.07.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|16.07.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|0,53
|16.07.2026
|Barclays Capital
|12,00 EUR
|-2,72
|08.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|16,00 EUR
|29,71
|07.07.2026
|Bernstein Research
|12,40 EUR
|0,53
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|16,00 EUR
|29,71
|07.07.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|-17,31
|06.07.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|-17,31
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research