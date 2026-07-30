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AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
12.02 EUR 0.82 EUR 7.37 %
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AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die AIR France-KLM-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,68 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 12,34 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research12,20 EUR-1,0931.07.2026
RBC Capital Markets10,00 EUR-18,9330.07.2026
JP Morgan Chase & Co.16,00 EUR29,7130.07.2026
Bernstein Research12,40 EUR0,5330.07.2026
Bernstein Research12,40 EUR0,5321.07.2026
RBC Capital Markets--16.07.2026
Bernstein Research12,40 EUR0,5316.07.2026
Barclays Capital12,00 EUR-2,7208.07.2026
JP Morgan Chase & Co.16,00 EUR29,7107.07.2026
Bernstein Research12,40 EUR0,5307.07.2026
JP Morgan Chase & Co.16,00 EUR29,7107.07.2026
Bernstein Research10,20 EUR-17,3106.07.2026
Bernstein Research10,20 EUR-17,3102.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:01 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
21.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research