Air France-KLM bestellt bei Airbus weitere Passagier- und Frachtjets

PARIS/TOULOUSE (dpa-AFX) - Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM erneuert ihre Flotte mit weiteren Großraumjets von Airbus (Airbus SE (ex EADS)). Der Auftrag umfasst vier Frachtflugzeuge vom neuen Typ A350F und drei Passagierjets vom Typ A350-900, wie Air France-KLM am Freitag in Paris mitteilte. Die Frachter sollen bei dem KLM-Ableger Martinair zum Einsatz kommen und dort ältere Jumbos von Typ Boeing 747F ersetzen. Zuvor hatte der Konzern bereits vier Frachter des Typs für Air France bestellt. Für die französische Fluglinie sind nun auch die drei A350-Passagierjets bestimmt. Damit erwartet Air France den Angaben zufolge nun insgesamt 41 Jets der Reihe./stw/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)