Air France-KLM will bei Malaysia Airlines mitmischen

Die angeschlagene Malaysia Airlines ist offenbar heiß begehrt. Insidern zufolge sind bei der malaysischen Regierung bislang fünf Angebote für die Fluggesellschaft eingegangen. Darunter soll auch eine Offerte von Air France-KLM sein.

Der Lufthansa-Konkurrent strebt den Angaben der mit der Sachlage vertrauten Personen zufolge eine Beteiligung von 49 Prozent an Malaysia Airlines an. Auch Japan Airlines ist demzufolge mit im Boot und will sich einen Anteil von 25 Prozent sichern. Die Erfolgsaussichten für die Air France-KLM-Offerte stehen zudem nicht schlecht, da laut Insidern der Staatsfonds, dem Malaysia Airlines gehört, ein aus dem Ausland kommendes Angebot bevorzugt.

Die malaysische Regierung setzt dagegen auf eine „interne“ Lösung: Sie präferiert die ebenfalls abgegebene Offerte des lokalen Konkurrenten Airasia. Zudem soll auch der Wettbewerber Malindo ein Angebot vorgelegt haben. Malaysia Airlines schreibt seit mittlerweile mehr als acht Jahren rote Zahlen.

Aktie fehlt der Schwung

Die Aktie von Air France-KLM ist allerdings nicht so zielstrebig und tendiert seit Monaten seitwärts. Der Anstieg seit September wurde fast vollständig wieder abgebaut und die Kurse nähern sich der Unterstützung bei 8,50 Euro an. Sollte diese Marke nicht halten, trübt sich das Chartbild weiter ein. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls kräftig gefallen und stützt die jüngste Entwicklung. Auf der Oberseite liegt die Begrenzung des Seitwärtstrends leicht unterhalb von 11 Euro.

