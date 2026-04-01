Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Quartal den Konflikt im Nahen Osten kaum zu spüren bekommen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus Air Liquide meldet leichten Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt. Mutares will Dividende stabil halten. Deutsche Börse-Aktie kaum verändert nach überaus gelungenem Jahresauftakt. Bank of Japan hält Leitzins stabil. Trump fordert nach Kimmel-Satire Entlassung des Disney-Moderators.

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