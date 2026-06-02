Air Liquide investiert 200 Mio Euro in Südkorea - liefert Gase für KI-Chipfertigung

Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.

DOW JONES--Air Liquide wird fast 200 Millionen Euro in Südkorea investieren. Das französische Unternehmen werde dort eine Stickstoff-Produktionsanlage errichten, die Ende 2027 in Betrieb gehen solle, heißt es in einer Mitteilung des französischen Industriegasespezialisten. Beliefert werde mit den dort produzierten Gasen eine neue Packaging- und Testanlage für KI-Speicherchips des koreanischen Chipherstellers SK Hynix in Cheongju. Air Liquide teilte mit, es sei mit SK Hynix ein langfristiger Vertrag unterzeichnet worden.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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