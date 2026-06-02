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Air Liquide investiert 200 Mio Euro in Südkorea - liefert Gase für KI-Chipfertigung

03.06.26 10:23 Uhr
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Von Nina Kienle

DOW JONES--Air Liquide wird fast 200 Millionen Euro in Südkorea investieren. Das französische Unternehmen werde dort eine Stickstoff-Produktionsanlage errichten, die Ende 2027 in Betrieb gehen solle, heißt es in einer Mitteilung des französischen Industriegasespezialisten. Beliefert werde mit den dort produzierten Gasen eine neue Packaging- und Testanlage für KI-Speicherchips des koreanischen Chipherstellers SK Hynix in Cheongju. Air Liquide teilte mit, es sei mit SK Hynix ein langfristiger Vertrag unterzeichnet worden.

Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)

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