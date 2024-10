Air Liquide profitiert von Geschäft mit medizinischen Gasen - Ziele bestätigt

PARIS (dpa-AFX) - Air Liquide hat im dritten Quartal vor allem von einer steigenden Nachfrage nach medizinischen Gasen wie Sauerstoff profitiert. Dabei liefen die Geschäfte in der Region Amerika rund. Während das Unternehmen in Asien auf den Wachstumspfad zurückkehrte, setzte es in Europa etwas weniger um, wie der französische Linde-Konkurrenten (Linde) am Mittwoch in Paris mitteilte.

Der Konzernumsatz fiel zwar in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 0,7 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Rechnet man negative Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden heraus, ergibt sich aber ein Plus von 3,3 Prozent. Von Bloomberg befragte Experten hatten einen etwas stärkeren Anstieg erwartet.

Derweil bestätigte der Gasehersteller seine Jahresziele. Demnach sollen die operative Marge und der bereinigte Nettogewinn bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahr zulegen./mne/zb/mis