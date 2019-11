Air Liquide prüft Verkauf von deutscher Tochter Schülke

Von Ulrike Dauer

PARIS (Dow Jones)--Air Liquide untersucht einen Verkauf seiner auf Hygiene spezialisierten deutschen Tochter Schülke. Der französische Industriegase-Hersteller will nach einer Portfolio-Überprüfung sein Geschäft im Bereich Health Care weiterentwickeln und sucht deshalb für Schülke nach die besten Möglichkeiten für deren langfristige Entwicklung.

Derzeit würden verschiedene Szenarien geprüft, teilte Air Liquide mit. Der Prozess sei in einem frühen Stadium; es sei nicht sicher, dass es tatsächlich zu einem Verkauf komme.

Die Schülke & Mayr GmbH mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg ist ein Unternehmen des Chemie- und Pharmasektors mit den Geschäftsbereichen Hygiene International - also Infektionsprävention und Industriehygiene - sowie Personal Care. Es beschäftigt mehr als 1.200 Menschen in 22 Ländern.

