Air Liquide setzt im 3Q mehr um als erwartet und bestätigt Prognose

Dass Risiken am Kapitalmarkt dazugehören und es ohne Risiko kaum Rendite gibt, weiß jeder. Wie Sie jedoch Unwägbarkeiten langfristig minimieren und trotzdem Ihren Geldertrag steigern können, erfahren Sie im Online-Seminar heute ab 18 Uhr !

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen mit leichten Gewinnen -- SAP kann dank starkem Cloudgeschäft kräftig zulegen -- Linde will Frankfurter Börse verlassen -- HSBC, Covestro, Novartis, UBS im Fokus

BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea verdient im dritten Quartal deutlich mehr. Air Liquide profitiert von hohen Preisen für Gase und starker Nachfrage. Borussia-Dortmund will Haaland in der Champions League stoppen - Terzic hofft auf Verbleib von Bellingham. HHLA: Regierung will Cosco wohl nur Einstieg von 24,9 Prozent erlauben - China-Institut warnt vor Risiken.