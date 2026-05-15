AirAsia X Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AirAsia X Bhd Registered veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 MYR gegenüber 0,110 MYR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 5,95 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 940,1 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net